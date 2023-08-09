Источник сообщил, что страны Амазонии не обсуждали перспективы создания аналога НАТО

Участники саммита Организации договора о сотрудничестве в бассейне реки Амазонки договорились создать альянс по борьбе с потерей леса. Об этом говорится в их совместном заявлении, опубликованном во вторник.

"Создать амазонский альянс по борьбе с обезлесением для продвижения регионального сотрудничества в борьбе с потерей леса для того, чтобы Амазония не достигла точки невозврата", - говорится в тексте.

Страны поставили перед собой цель способствовать реализации мер по борьбе с незаконной вырубкой леса и пожарами, а также прилагать усилия по созданию "финансовых и нефинансовых стимулов для сохранения лесов".

Кроме того, участники саммита призвали развитые страны "выполнить свои обязательства по предоставлению средств" для борьбы с изменением климата и поддержать развивающиеся страны. Государства Амазонии также отметили необходимость "продвижения инновационных механизмов финансирования действий по борьбе с изменением климата, в том числе обмена развитыми странами долга на климатические проекты".