Компания Xiaomi объявила дату презентации складного флагмана Mix Fold 3, а также опубликовала рекламные фото и видео, демонстрирующие дизайн устройства. Об этом сообщает портал GSMArena.

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На опубликованных тизерах показан дизайн смартфона и демонстрируется расположение четырех основных камер Leica на задней панели Mix Fold 3. Также эти тизеры подтверждают наличие в гаджете перископной камеры.

По словам генерального директора Xiaomi Лэй Цзюня, разработка Mix Fold 3 потребовала от инженеров компании реконструировать структуру устройства и его складной экран. Утверждается, что смартфон задаст новый стандарт в сегменте складных смартфонов.

Смартфону также приписывают 8-дюймовый внутренний OLED-дисплей, флагманский чип Snapdragon 8 Gen 2, 16 ГБ оперативной и 1 ТБ встроенной памяти.