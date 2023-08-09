Компания Xiaomi объявила дату презентации складного флагмана Mix Fold 3, а также опубликовала рекламные фото и видео, демонстрирующие дизайн устройства. Об этом сообщает портал GSMArena.
На опубликованных тизерах показан дизайн смартфона и демонстрируется расположение четырех основных камер Leica на задней панели Mix Fold 3. Также эти тизеры подтверждают наличие в гаджете перископной камеры.
По словам генерального директора Xiaomi Лэй Цзюня, разработка Mix Fold 3 потребовала от инженеров компании реконструировать структуру устройства и его складной экран. Утверждается, что смартфон задаст новый стандарт в сегменте складных смартфонов.
Смартфону также приписывают 8-дюймовый внутренний OLED-дисплей, флагманский чип Snapdragon 8 Gen 2, 16 ГБ оперативной и 1 ТБ встроенной памяти.
Презентация Xiaomi Mix Fold 3 пройдет в Китае 14 августа. По слухам, смартфон не появится на глобальном рынке и останется эксклюзивом для КНР, как было прежде с другими устройствами серии Mix Fold.