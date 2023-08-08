Российские химики ускорили создание поглотителей углекислого газа

В России химики создали систему, использующую искусственный интеллект, чтобы оценивать, насколько эффективно различные жидкости могут поглощать углекислый газ. Эта система поможет учёным быстрее разрабатывать способы очищения атмосферы от парниковых газов.

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Традиционно, для разработки новых методов улавливания углекислого газа требовалось много времени на эксперименты. Но новая система позволяет анализировать множество вариантов быстро и точно. Она помогает найти подходящие кандидаты для создания эффективных поглотителей углекислого газа.

Согласно климатологам, для борьбы с глобальным потеплением необходимо снизить выбросы углекислого газа и даже извлекать его из атмосферы. Химики и инженеры работают над методами, чтобы фиксировать и перерабатывать CO2. Система машинного обучения, созданная российскими учёными, поможет ускорить этот процесс.

Система анализирует особые комбинации органических и неорганических веществ, называемые глубокими эвтектическими растворителями. Они могут взаимодействовать с углекислым газом и поглощать его. Учёные проверили сотни таких растворителей и использовали данные для создания системы машинного обучения, которая предсказывает, какой растворитель будет наилучшим углекислотным поглотителем.