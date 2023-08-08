Ученые нашли самый быстрый способ стать сильнее

Эксперты заявили, что однократное трехсекундное сокращение бицепса с утяжелением позволит держать тело в тонусе. Исследование проходило в течение месяца. Отмечается, что 26 здоровых взрослых выполняли упражнение два-три раза в неделю.

Единственным условием ученых было то, что сгибание с утяжелением должно длиться не менее трех секунд. В результате авторы работы увидели заметное увеличение мышечной массы: сокращение мышц стало лучше на 2,5 процента и удлинение мышц — на 3,9 процента.