Потенциально опасный астероид приблизится к Земле
Центр изучения околоземных объектов НАСА сообщает, что 23 августа мимо Земли пролетит потенциально опасный астероид 6037 (1988 EG). Об этом сообщает РИА «Новости».
Уточняется, что диаметр астероида составляет около 960 метров. Согласно оценкам ведомства, космический объект пролетит на расстоянии приблизительно в 6 миллионов километров от Земли. При этом потенциально опасными объектами считаются те космические тела, которые пересекают земную орбиту на расстоянии менее 7,5 миллиона километров.
Ранее Университет Вашингтона сообщил, что новый алгоритм на основе искусственного интеллекта впервые обнаружил потенциально опасный для Земли астероид.
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