Потенциально опасный астероид приблизится к Земле

Центр изучения околоземных объектов НАСА сообщает, что 23 августа мимо Земли пролетит потенциально опасный астероид 6037 (1988 EG). Об этом сообщает РИА «Новости» .

Уточняется, что диаметр астероида составляет около 960 метров. Согласно оценкам ведомства, космический объект пролетит на расстоянии приблизительно в 6 миллионов километров от Земли. При этом потенциально опасными объектами считаются те космические тела, которые пересекают земную орбиту на расстоянии менее 7,5 миллиона километров.