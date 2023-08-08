Экран в дорогом Xiaomi 13 Ultra оценили хуже, чем в бюджетном Pixel 7a

Специалисты портала DxOMark протестировали дисплей флагманского смартфона Xiaomi 13 Ultra и оценили его хуже большинства конкурентов. Результаты эксперимента были опубликованы на сайте DxOMark.

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По мнению экспертов, дисплей Xiaomi 13 Ultra демонстрирует хорошую цветопередачу в большинстве случаев, отличную читаемость на солнце, плавную регулировку яркости и отсутствие вредного мерцания. Однако у него также есть недостатки, такие как несоответствие кадров при играх, низкие уровни яркости и контрастности при просмотре видео. Кроме того, при изменении угла обзора синий цвет на экране смещается в зеленый.

Специалисты DxOMark присудили Xiaomi 13 Ultra 130 баллов, благодаря которым смартфон занял лишь 45-е место в общем рейтинге и 35-е — в разделе премиальных устройств.

На первом месте по качеству экрана все еще значится складной смартфон Google Pixel Fold, а iPhone 14 Pro Max занимает третье место. Причем даже дисплей бюджетного Pixel 7a оценили на 10 баллов выше, благодаря чему смартфон от Google попал на 14-ю строчку рейтинга.