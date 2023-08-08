Арахнида возрастом 310 миллионов лет нашли в Германии

Куратор Музея природы в Берлине изучил и идентифицировал окаменелость паукообразного существа, которая несколько лет хранилась в музейных фондах. Оказалось, что это самый древний арахнид, когда-либо найденный на территории Германии.

© Jason Dunlop, curator of Arachnida and Myriapoda at the Museum für Naturkunde

Как сообщает Phys.org, открытие совершил Джейсон Данлоп, куратор музейного отдела Arachnida и Myriapoda. Он изучил окаменелости паукообразного и представил его подробное описание в журнале PalZ. Исследователь детально описывает уникальные особенности этого древнейшего паука, а также отмечает, что идентифицированная окаменелость для Германии является старейшей в своем роде.

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Обнаружена она была в карьере Писберг, расположенном недалеко от города Оснабрюка. Около четырех лет назад ее нашел Тим Вольтербек, геолог из Утрехтского университета, который передал окаменелость берлинскому музею. Датирование показало, что паук обитал в период от 310 до 315 миллионов лет назад, то есть задолго до динозавров.

Более того, он оказался единственным представителем палеозоя, который когда-либо был найден в Германии. Новый вид получил название Arthrolycosa wolterbeeki. Данлоп отмечает, что, несмотря на солидный возраст, окаменелость очень хорошо сохранилась. Паук не был очень крупным, в длину его тело достигало примерно одного сантиметра. Длина его лапок, вероятно, достигала в длину четырех сантиметров. У него имелось сегментированное брюшко.

Данлоп отнес новый вид к отряду Araneae, поскольку он отличается от других паукообразных групп. Исследователь пишет, что это всего лишь один из 12-ти "каменноугольных" видов, отнесенных к отряду Araneae. Сравнивая древнее существо с ныне живущими видами, Данлоп установил, что оно напоминает современного коричневого паука-отшельника.