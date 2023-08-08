Потенциально опасный астероид приблизится к Земле

Потенциально опасный астероид 6037 (1988 EG), диаметр которого составляет до 960 метров, пролетит на расстоянии примерно в 6 миллионов километров от Земли. Об этом сообщили в Центре изучения околоземных объектов НАСА.

По данным специалистов, максимальное сближение произойдет 23 августа в 08:18 UTC (11:18 мск). Минимальное расстояние между астероидом и Землей составит 0,04 астрономической единицы (а.е., среднее расстояние от Земли до Солнца) или почти 6,1 миллиона километров.

Диаметр 6037 (1988 EG) оценивается в 430-960 метров. Объект движется со скоростью 14,25 километра в секунду.

Потенциально опасными считаются объекты, которые пересекают орбиту Земли на расстоянии до 0,05 а.е.

Астероид 6037 (1988 EG) был обнаружен еще в марте 1988 года, небесное тело относится к группе Аполлона. Точный размер астероида неизвестен, а действующие оценки ученых основаны на математических расчетах.