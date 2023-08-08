В Италии на дне лагуны нашли "мифический" драгоценный камень
В Италии археологи при проведении раскопок в пригороде Венеции нашли редкую реликвию - хорошо сохранившийся римский драгоценный камень, украшенный гравировкой в виде пока еще не идентифицированного мифологического персонажа.
Как сообщает Arkeonews, драгоценный камень был обнаружен в морской лагуне во время раскопок в Лио-Пикколо. Это поселение римского периода когда-то процветало на побережье, но в наши дни скрыто под водой. Находку совершила команда из Университета Ка'Фоскари. Артефакт представляет собой агат - драгоценный камень с вырезанным на его поверхности мифологическим персонажем.
Археологи говорят, что это крайне редкое украшение. В римский период позволить себе такое могли только очень состоятельные граждане. При проведении подводных раскопок подобные реликвии практически не находили. В Древнем Риме такие украшения делали исключительно на заказ с учетом личных пожеланий заказчика.
Гравировка обычно указывала на личного сверхъестественного покровителя владельца такого камня-амулета. Как правило, это были различные божества или герои из мифов. Открытие доказывает, что в районе Лио-Пикколо бывали состоятельные римляне.
"Для подводных исследований это довольно редкая находка, - говорит профессор Карло Белтраме, один из руководителей раскопок. - На сегодняшний день нам известно только о двух других драгоценных камнях, найденных в Торчелло и в Барена-дель-Виньо. Лио-Пикколо было и остается процветающим рыболовным районом. Подводные раскопки помогли лучше понять его историю".
Драгоценность была найдена в здании первого или второго веков нашей эры. Оно стояло на кирпичном фундаменте, а его стены были возведены из дуба. Сейчас здание находится на глубине около 3,5 метра. Первоначально исследователи решили, что оно использовалось для выращивания устриц. Однако позднее было установлено, что это был склад для хранения устриц перед употреблением их в пищу.
"Под водой также находится кирпичная мостовая, уложенная на сваях, множество фрагментов ценных фресок и черно-белой мозаики, которые в 1980-х годах побудили первооткрывателя этого места, археолога-любителя Эрнесто Канала, интерпретировать его в качестве престижной виллы, - продолжает Белтраме. - Бассейн и планировка этажей представляют собой ценный ориентир для нас, потому что они уже датированы довольно точно. Это помогает в изучении изменения уровня моря в различные периоды".