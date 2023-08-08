В Италии на дне лагуны нашли "мифический" драгоценный камень

В Италии археологи при проведении раскопок в пригороде Венеции нашли редкую реликвию - хорошо сохранившийся римский драгоценный камень, украшенный гравировкой в виде пока еще не идентифицированного мифологического персонажа.

© Ca’Foscari University

Как сообщает Arkeonews, драгоценный камень был обнаружен в морской лагуне во время раскопок в Лио-Пикколо. Это поселение римского периода когда-то процветало на побережье, но в наши дни скрыто под водой. Находку совершила команда из Университета Ка'Фоскари. Артефакт представляет собой агат - драгоценный камень с вырезанным на его поверхности мифологическим персонажем.

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Археологи говорят, что это крайне редкое украшение. В римский период позволить себе такое могли только очень состоятельные граждане. При проведении подводных раскопок подобные реликвии практически не находили. В Древнем Риме такие украшения делали исключительно на заказ с учетом личных пожеланий заказчика.

Гравировка обычно указывала на личного сверхъестественного покровителя владельца такого камня-амулета. Как правило, это были различные божества или герои из мифов. Открытие доказывает, что в районе Лио-Пикколо бывали состоятельные римляне.

"Для подводных исследований это довольно редкая находка, - говорит профессор Карло Белтраме, один из руководителей раскопок. - На сегодняшний день нам известно только о двух других драгоценных камнях, найденных в Торчелло и в Барена-дель-Виньо. Лио-Пикколо было и остается процветающим рыболовным районом. Подводные раскопки помогли лучше понять его историю".

Драгоценность была найдена в здании первого или второго веков нашей эры. Оно стояло на кирпичном фундаменте, а его стены были возведены из дуба. Сейчас здание находится на глубине около 3,5 метра. Первоначально исследователи решили, что оно использовалось для выращивания устриц. Однако позднее было установлено, что это был склад для хранения устриц перед употреблением их в пищу.