Пять великих компьютерных компаний, о которых все забыли

NeXT

NeXT была создана Стивом Джобсом в 1985 году после того, как он покинул Apple. Конечно, сейчас о ней практически никто не помнит, но роль этой компании в развитии технологий нельзя переоценить. NeXT специализировалась на производстве рабочих станций, однако сотрудники фирмы внесли значительный вклад в развитие объектно-ориентированного программирования и графических интерфейсов. Деятельность компании в конце концов привлекла внимание Apple, которая приобрела NeXT за $400 млн. Стив Джобс вернулся в родные пенаты, а операционная система разработки NeXT слилась с Mac OS — и результатом слияния стала Mac OS X, изменившая компьютерную экосистему Apple.