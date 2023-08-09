Пять великих компьютерных компаний, о которых все забыли

Современный мир технологий — крайне конкурентная среда. Лишь немногим компаниям суждено прочно закрепиться на рынке: большинство быстро открывается и не менее быстро закрывается. Но это не значит, что закрытые или поглощенные фирмы не внесли никакого вклада в развитие технологий. Портал SlashGear вспомнил о пяти забытых компания, оставивших след в истории индустрии.

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NeXT

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NeXT была создана Стивом Джобсом в 1985 году после того, как он покинул Apple. Конечно, сейчас о ней практически никто не помнит, но роль этой компании в развитии технологий нельзя переоценить. NeXT специализировалась на производстве рабочих станций, однако сотрудники фирмы внесли значительный вклад в развитие объектно-ориентированного программирования и графических интерфейсов. Деятельность компании в конце концов привлекла внимание Apple, которая приобрела NeXT за $400 млн. Стив Джобс вернулся в родные пенаты, а операционная система разработки NeXT слилась с Mac OS — и результатом слияния стала Mac OS X, изменившая компьютерную экосистему Apple.

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BBN Technologies

Американская компания BBN Technologies была создана еще в 1948-м: в свое время она стояла у истоков ранних разработок компьютерных технологий и систем разделения времени. Кроме того, компания была пионером в сфере интеграции компьютеров в медицину, без которой современные медицинские технологии были бы невозможны. BBN Technologies также приложила руку к появлению интернет-роутеров и электронной почты.

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Atari

На фоне многих других компаний Atari нельзя назвать прям так уж «забытой» — она скорее потеряла былую значимость в глазах публики. Фирма, созданная Ноланом Бушнеллом и Тедом Дабни в 1972 году, была одним из первопроходцев в игровой индустрии. Atari сначала занималась производством аркадных игровых автоматов, после чего переключилась на домашние консоли — она изменила рынок видеоигр дважды, и оба раза до неузнаваемости.

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Sun Microsystems

Вы гарантированно пользовались продуктами Sun Microsystems, даже если никогда не слышали об этой компании: именно она разработала язык программирования Java. Кроссплатформенные возможности Java перевернули представления о веб-приложениях — без Sun Microsystems современный Интернет выглядел бы совсем иначе.

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Commodore International

Наконец, Commodore International — некогда гигант индустрии домашних компьютеров. Компания, чья история полна знаковых достижений, инноваций и популярных продуктов, повлиявших на развитие компьютерной индустрии и гейминга. Даже те, кто не разбираются в IT, наверняка слышали о мега-популярном Commodore 64: именно на этой машине будущие разработчики игр учились программированию на языке BASIC. Но, к сожалению, компания стала жертвой внутренней нестабильности, финансовых трудностей и судебных разбирательств, которые привели к банкротству.