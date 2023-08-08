Ученые пощекотали крыс ради изучения игровой активности мозга

Немецкие ученые решили изучить игровую активность мозга у крыс. Для этого они пощекотали грызунам спинку и животик.

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Исследование провели сотрудники Университета имени Гумбольдта в Берлине. Чтобы изучить поведение животных, специалисты использовали щекотку. Ученых, в частности, интересовала, какая часть мозга у крыс отвечает за игривость.

Из всех типов поведения млекопитающих слабее всего изучена на нейробиологическом уровне игра. Специалистам до сих пор не удавалось точно установить нейронные связи, которые находятся в основе данного процесса. Грызуны не хохочат так, как это делают люди. Однако, когда им весело, они пищат высоким тоном – человеческое ухо расслышать его не в состоянии.

«Вокализации, такие как смех, очень важны в игре. К примеру, дети проверяют наличие смеха, когда играют друг с другом. Если их товарищ больше не смеется, то они перестают драться», – сказал нейробиолог, один из авторов исследования Михаэль Брехт.

В ходе эксперимента специалисты пощекотали грызунам спинку и животик, когда они находились в расслабленном состоянии. После этого биологи измерили крысиный писк и активность мозга зверьков. Эксперименты позволили обнаружить в мозге крыс особенную структуру. Ее назвали периакведуктальным серым цветом. По мнению ученых, он активно участвует в процессе развлечений.