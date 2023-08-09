В России представили iPhone «Баба Яга»

Российский бренд Caviar, известный своими люксовыми версиями популярных смартфонов, выпустил коллекцию, посвященную герою боевиков Джону Уику, которого в одноименных фильмах сыграл актер Киану Ривз. Смартфоны в трех дизайнах будут доступны как в версии iPhone 14 Pro, так и в еще невышедшей iPhone 15 Pro, сообщается на сайте компании.

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Флагманская модель серии, iPhone 15 JW — Baba Yaga, отсылает к прозвищу героя, которое подчеркивает его убойную силу и скрытность, говорится в описании устройства. Данная модель оснащена титановым корпусом, а на задней крышке смартфона выгравирован портрет Джона Уика, вокруг головы которого имеется титановый ореол. В модели iPhone 14 Pro Max в глазах Уика спрятаны светящиеся диоды.

Также в серию вошли iPhone 15 Bounty Hunter в титановом корпусе с лазерной гравировкой монеты «Континенталь» и iPhone 15 Pro Viper в аналогичном корпусе, но с рельефом пистолета TTI JW4 Pit Viper с золотыми деталями.