Солнечный максимум: чем грозит скорый пик солнечной активности?
Со стороны наше Солнце может выглядеть спокойным, сияющим шаром света, но на самом деле оно больше похоже на непрекращающийся термоядерный взрыв. Хаотичный, пылающий и неуемный. Примерно каждые 11 лет магнитное поле Солнца полностью переворачивается: северный полюс становится южным — и наоборот. Из-за этого солнечная активность многократно повышается. Оно исторгает сгустки плазмы, покрывается огромными темными пятнами и излучает потоки мощной радиации.
Такие периоды называются солнечными максимумами — и они потенциально могут быть опасны для Земли, которая принимает на себя удар солнечных штормов. Причем специалисты полагают, что следующий солнечный максимум может наступить раньше срока.
Что такое солнечный максимум и солнечный цикл
Астрономы впервые начали отслеживать солнечные циклы в середине XVIII века. Нынешний, 25-й цикл солнечной активности, официально начался в декабре 2019 года. Чтобы определить прогрессию цикла ученые наблюдают за солнечными пятнами: темными, сравнительно прохладными участками поверхности Солнца, где формируются корональные петли. Дело в том, что магнитное поле звезды постепенно «спутывается», и некоторые регионы начинают проявлять больший магнетизм, чем другие. По мере того, как магнитное поле слабеет, солнечная активность возрастает: плазма поднимается с поверхности и образует огромные намагниченные «подковы» — как раз их и называют корональными петлями.
По прогнозам NASA, солнечный максимум нынешнего цикла должен наступить где-то в 2025 году, но специалисты с самого начала сомневались в точности этого предсказания. В декабре 2022-го астрономы наблюдали восьмилетний максимум солнечных пятен, а через месяц статистика по ним более чем в два раза превысила прогнозы NASA. Солнечная активность уже 27 месяцев подряд опережает теоретические показатели. Кроме того, частота и мощность солнечных вспышек также не соответствуют прогнозам.
Чем солнечный максимум грозит человечеству
Солнечный максимум 25-го цикла может быть гораздо мощнее предыдущих, поэтому важно понимать, какими последствиями он грозит. Но в этом плане многое зависит от специфики солнечных штормов. Если нам не повезет, и они ударят по Земле, то магнитное излучение может ионизировать верхние слои атмосферы планеты: это приведет к неполадкам в электронных коммуникациях. Мощный шторм способен вывести из строя спутниковую навигацию и длинноволновое радио на половине территории планеты, но в остальном не повлечет серьезных эффектов.
Пассажиры авиарейсов могут подвергнуться облучению высоким уровнем солнечной радиации, но пока нельзя сказать, достаточно ли высокой будет доза, чтобы вызвать проблемы со здоровьем. Если кому и грозит опасность, то астронавтам, находящимся на космических аппаратах. Кроме того, некоторые исследования утверждают, что геомагнитные штормы могут помешать миграции животных, которые используют магнитные линии Земли для навигации — например, морских черепах, серых китов и птиц.
Наконец, ионизированная атмосфера, помимо всего прочего, обладает повышенной плотностью, что создает дополнительное сопротивление для орбитальных спутников. И оно может быть достаточным, чтобы вытеснить запущенные аппараты с их орбит. В феврале 2022 года 40 спутников Starlink сгорели в верхних слоях атмосферы из-за того, что их накрыло геомагнитным штормом вскоре после запуска.