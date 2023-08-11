Секрет древнего римского бетона: почему Пантеон до сих пор стоит?

Древний римский бетон — одна из главных архитектурных загадок современности. Пантеон, представляющий собой купол без дополнительных укреплений, был построен еще в 128 году до нашей эры — и он все еще стоит. Акведуки, возведенные в том же временном периоде, продолжают снабжать Рим водой. И все благодаря уникальному составу бетона, который выступал основным стройматериалом.

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Специалисты долгое время считали, что своей прочностью римский бетон обязан добавлению вулканического пепла; некоторые ученые полагали, что ключевым компонентом материала была известь. Однако межнациональная команда ученых из Массачусетского технологического института, Гарварда, Италии и Швейцарии выяснила настоящую природу римского бетона. Да, вулканический пепел и известь действительно помогают — но самым важным элементом бетона был его производственный процесс.

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Римский бетон изготовлялся при помощи т.н. «горячего смешения»: процесса, благодаря которому формируется реактивный кальций. Маленькие фрагменты извести и кальция способны реагировать на воду после смешения — они вновь кристаллизуются в виде карбоната кальция и заполняют собой трещины. Причем реакция происходит спонтанно и «залечивает» трещины до того, как они распространятся по материалу.

Что важно, при попадании извести, вулканических компонентов и воды, современный бетон может получить примерно ту же гомогенную текстуру, что и римский бетон. Однако древние римляне наладили систематическое производство этого стройматериала и выработали стандартизированный рецепт. Они дробили камни на маленькие кусочки, смешивали их с пеплом и сухим заполнителем, после чего заливали смесь водой. Оксид кальция реагировал на влагу, из-за чего происходила химическая реакция, которая создавала очаги температуры до 200-250 градусов Цельсия.

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