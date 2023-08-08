Ученые повторили и улучшили прорыв в термоядерной энергии
Американские ученые во второй раз после исторического прорыва в декабре прошлого года добились прироста чистой энергии в реакции ядерного синтеза, сообщает Guardian. Исследования термоядерной энергетики ведутся в поисках практически безграничного, безопасного и чистого источника энергии.
По словам представителя лаборатории, ученые повторили прорыв в эксперименте, проведенном 30 июля, который дал более высокий выход энергии, чем в декабре. Окончательные результаты еще анализируются.
«Мы можем подтвердить, что новый эксперимент дал более высокий урожай, чем в декабре 2022 года», — заявил сотрудник по связям с общественностью Пол Райен, не раскрывая конкретных цифр.
Ядерный синтез — слияние частиц легких элементов, например, водорода, образование более тяжелых с высвобождением при этом большого количества энергии. Процесс, который порождает тепло и свет Солнца и других звезд, считается имеющим огромный потенциал для выработки дешевой и экологически чистой энергии. Реакция не выделяет парниковых газов или побочных продуктов радиоактивных отходов. Один килограмм термоядерного топлива, состоящего из тяжелых форм водорода, называемых дейтерием и тритием, дает столько же энергии, сколько 10 миллионов килограммов ископаемого топлива.
В декабре Ливерморская национальная лаборатория им. Лоуренса в эксперименте по термоядерному синтезу с использованием лазеров впервые добилась того, что термоядерный синтез дал больше энергии, чем потребовалось на его создание. Получилось 3,15 мегаджоулей энергии, тогда как лазер доставил к цели 2,05 мегаджоуля.
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