Ученые повторили и улучшили прорыв в термоядерной энергии

Американские ученые во второй раз после исторического прорыва в декабре прошлого года добились прироста чистой энергии в реакции ядерного синтеза, сообщает Guardian. Исследования термоядерной энергетики ведутся в поисках практически безграничного, безопасного и чистого источника энергии.

© Naukatv.ru

По словам представителя лаборатории, ученые повторили прорыв в эксперименте, проведенном 30 июля, который дал более высокий выход энергии, чем в декабре. Окончательные результаты еще анализируются.

«Мы можем подтвердить, что новый эксперимент дал более высокий урожай, чем в декабре 2022 года», — заявил сотрудник по связям с общественностью Пол Райен, не раскрывая конкретных цифр.

Ядерный синтез — слияние частиц легких элементов, например, водорода, образование более тяжелых с высвобождением при этом большого количества энергии. Процесс, который порождает тепло и свет Солнца и других звезд, считается имеющим огромный потенциал для выработки дешевой и экологически чистой энергии. Реакция не выделяет парниковых газов или побочных продуктов радиоактивных отходов. Один килограмм термоядерного топлива, состоящего из тяжелых форм водорода, называемых дейтерием и тритием, дает столько же энергии, сколько 10 миллионов килограммов ископаемого топлива.