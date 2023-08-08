Астрономы рассказали о движущейся к Земле комете-«холодном вулкане»

К апрелю 2024 года комету 12Р/Понса-Брукса можно будет увидеть на небе невооруженным глазом. Об этом сообщается на сайте Starwalk.space.

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Комета 12Р/Понса-Брукса представляет интерес из-за особенностей строения. Это огромный «холодный вулкан» с плотным ядром, способным взрываться и выбрасывать «криомагму» из воды, аммиака и метана.

20 июля космический объект внезапно стал на порядок ярче, что и привлекло внимание пользователей портала. Астрономы предположили, что произошел резкий выброс пыли. Комета приблизилась к Земле настолько, что стало возможным наблюдать за ней в телескоп.