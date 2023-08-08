Ученые омолодили старых мышей с помощью переливания крови

Исследователи из Гарвардского университета (США) и МГУ им. Ломоносова (Россия) соединили системы кровообращения молодых и старых мышей на 12 недель, замедлив клеточное старение более взрослых животных и увеличив их продолжительность жизни на 10%. Результаты работы были представлены в журнале Nature Aging.

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Авторы отмечают, что такой метод омоложения пока нельзя применять на людях. Во-первых, он может представлять риски для здоровья. Во-вторых, 12 недель мышиной жизни равны восьми годам людской. Это слишком длительный промежуток времени для омоложения.

Считается, что в крови молодых млекопитающих есть компоненты, которые несут омолаживающую пользу для здоровья. Однако пока исследователи не знают, что это за элементы. Чтобы выяснить это, авторы работы соединили системы кровообращения пар молодых мышей, старых мышей и пар, состоящих из взрослых и молодых грызунов. Затем ученые сравнили полученные результаты.