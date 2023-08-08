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Новая функция в WhatsApp появилась только для iPhone

В версии мессенджера WhatsApp для iOS появилась новая функция — пользователям разрешили редактировать описание фото и видео после отправления медиафайлов. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

В WhatsApp для iOS разрешили редактировать описание фото после отправки
© globallookpress.com

По данным портала, теперь владельцы iPhone смогут изменять описание к фотографиям и видео в течение 15 минут после отправки. В прошлом возможности скорректировать публикации после отправки не было.

«Просто нажмите и удерживайте недавнее мультимедийное сообщение с подписью, чтобы проверить, включена ли эта функция для вашей учетной записи», — говорится в статье.

Функция стала доступна большинству пользователей после загрузки обновления 23.16.72 из App Store. Однако специалисты уточнили, что возможность будет открыта для всех владельцев устройств на iOS в течение ближайших недель.

Также в обновлении были внесены несколько графических изменений. По словам специалистов, пока нет информации о том, как скоро эта функция появится для смартфонов на базе операционной системы Android.

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