В WhatsApp для iOS разрешили редактировать описание фото после отправки

В версии мессенджера WhatsApp для iOS появилась новая функция — пользователям разрешили редактировать описание фото и видео после отправления медиафайлов. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

По данным портала, теперь владельцы iPhone смогут изменять описание к фотографиям и видео в течение 15 минут после отправки. В прошлом возможности скорректировать публикации после отправки не было.

«Просто нажмите и удерживайте недавнее мультимедийное сообщение с подписью, чтобы проверить, включена ли эта функция для вашей учетной записи», — говорится в статье.

Функция стала доступна большинству пользователей после загрузки обновления 23.16.72 из App Store. Однако специалисты уточнили, что возможность будет открыта для всех владельцев устройств на iOS в течение ближайших недель.