Рассчитана масса плавающего пластика в океане

Ученые Университета Утрехта в Нидерландах показали, что в океаны поступает меньше пластика, чем изначально считалось, однако мусор может сохраняться в течение длительного времени. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Geoscience.

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Результаты исследования раскрыли, что куски пластика размером более 25 миллиметров составляют более 95 процентов пластика, плавающего в океане. Хотя большинство пластиковых частиц в океане сами по себе малы, общая масса микропластика (частицы размером менее пяти миллиметров) относительно невелика.

Загрязнение океана пластиком оценивается в более чем 25 миллионов тонн, из которых четверть миллиона тонн плавает на поверхности. Однако исследователи показали, что количество пластика на поверхности океана на самом деле намного выше, около трех миллионов тонн. Тем не менее каждый год в океан попадает меньше нового пластика, чем считалось ранее — около полумиллиона тонн вместо 4-12 миллионов тонн.