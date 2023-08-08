Эксперт рассказал о мошенничестве с использованием нейросетей

Мошенники научились использовать нейросети для обмана россиян, в том числе с помощью массовых обзвонов. Об этом «Ленте.ру» рассказал глава аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.

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Популярный вариант использования ИИ мошенниками, по словам Ульянова, — это голосовые роботы, так как технология легко настраиваема и может вести параллельные диалоги.

«Когда звонит человек, он всегда такой, какой есть. А робота можно настроить: придать нужный акцент, возраст, эмоциональную окраску. В итоге получается дешево и быстро», — отметил специалист.

По его словам, практически любое мошенничество основано на сценарии из трех пунктов: заинтересовать собеседника, втереться в доверие и заставить совершить необходимое действие.

Ульянов пояснил, что мошенники могут упростить себе и первые две задачи с помощью ИИ. Написать сценарии для первых двух пунктов успешно может и нейросеть, добавил эксперт.