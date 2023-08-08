Стали известны характеристики нового MacBook Pro на M3 Max

Технологический гигант Apple находится в процессе тестирования новой однокристальной системы M3 Max следующего поколения, предназначенной для замены существующей M2 Max, сообщают инсайдеры портала MacRumors. Это новое решение будет интегрировано в будущие модели ноутбуков MacBook Pro, которые ожидаются в следующем году.

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Известный аналитик Марк Гурман из издания Bloomberg делился информацией, что новая платформа будет оснащена усовершенствованным 40-ядерным графическим процессором и 16-ядерным процессором. Первый будет состоять из 12 высокопроизводительных и четырех эффективных ядер. В сравнении с существующим чипом M2 Max, который имеет 12-ядерный процессор и 38-ядерный графический процессор, это значительное улучшение. Прототип M3 Max уже был зафиксирован в сети и обладает 48 ГБ оперативной памяти. Сегодняшний MacBook Pro может поддерживать до 96 ГБ памяти.

Ожидается, что новый чип Apple M3 Max будет разработан на передовом 3-нанометровом технологическом процессе, что обещает значительное повышение скорости работы и эффективности по сравнению с текущим чипом M2 Max. Apple проводит испытания нового чипа в еще не представленной модели MacBook Pro высшего класса с кодовым обозначением «J514».

Помимо Apple M3 Max, компания также готовит к выпуску чипы Apple M3 и M3 Pro. Вариант M3 будет иметь 8-ядерный процессор и 10-ядерный графический процессор, в то время как M3 Pro будет оснащен 12-ядерным процессором и 18-ядерным графическим процессором.