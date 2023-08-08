Samsung добавила в смартфоны поддержку любых Android-виджетов

Samsung добавила в свои смартфоны поддержку любых Android-виджетов на экране блокировки
Samsung внесла интересное обновление в свою оболочку One UI, позволяя пользователям добавлять на экран блокировки любые виджеты Android, а не только предоставленные компанией.
Ранее пользователи были ограничены только стандартным набором виджетов от Samsung, но благодаря новому обновлению Good Lock теперь можно добавлять и сторонние решения прямо на экран блокировки.
Good Lock — это модуль Samsung для настройки пользовательского интерфейса на смартфонах Galaxy. Например, недавно анонсированный Galaxy Z Flip 5 может отображать приложения сторонних разработчиков на внешнем экране благодаря этому приложению.
Чтобы начать использовать новую функцию, пользователи должны скачать приложение Good Lock из Galaxy Play Store, затем найти и установить модуль LockStar. После установки модуля можно добавлять и настраивать виджеты на экране блокировки.
Однако стоит отметить, что есть некоторые ограничения: виджеты привязаны к основному виджету часов и могут быть размещены только на определенном расстоянии от него. А значит слишком большие виджеты не смогут уместиться в этой области.