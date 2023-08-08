Samsung добавила в смартфоны поддержку любых Android-виджетов

Samsung внесла интересное обновление в свою оболочку One UI, позволяя пользователям добавлять на экран блокировки любые виджеты Android, а не только предоставленные компанией.

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Ранее пользователи были ограничены только стандартным набором виджетов от Samsung, но благодаря новому обновлению Good Lock теперь можно добавлять и сторонние решения прямо на экран блокировки.

Good Lock — это модуль Samsung для настройки пользовательского интерфейса на смартфонах Galaxy. Например, недавно анонсированный Galaxy Z Flip 5 может отображать приложения сторонних разработчиков на внешнем экране благодаря этому приложению.

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Чтобы начать использовать новую функцию, пользователи должны скачать приложение Good Lock из Galaxy Play Store, затем найти и установить модуль LockStar. После установки модуля можно добавлять и настраивать виджеты на экране блокировки.