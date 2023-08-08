Глобальное потепление изменит вкус шампанского

Так, в английской сети винных магазинов Grape Britannia заявили, что при воздействии слишком сильных ультрафиолетовых лучей виноград получает ожог, похожий на человеческий. К тому же жара влияет на кислотность винограда, от которой зависит уровень свежести и пикантности напитка. В компании LVMH, которой принадлежит винодельческий дом Moët & Chandon, заявили, что заметили подобное воздействии изменения климата и работают над адаптацией производства.