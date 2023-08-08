Июль 2023 года стал самым жарким месяцем в истории, сообщает France Presse со ссылкой на данные программы по наблюдению за Землей Copernicus.

По данным службы, июль 2023 года был на 0,33°C теплее июля 2019 года, когда был установлен предыдущий рекорд по средней температуре на уровне 16,63°C . Также июльская температура в 2023 году была на 0,72°C выше, чем средняя июльская температура за период с 1991 по 2020 годы.

Ранее сообщалось, что жаркая погода в Москве, которая установилась на прошедшей неделе, начнет отступать в ближайшие дни, понижение температуры начнется уже во вторник, 8 августа. Об этом рассказал руководитель Прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По его словам, 7 августа в столице ожидается усиление ветра, которое и будет предвещать похолодание. Во вторник порывы ветра будут достигать 17-18 метров в секунду, возможны кратковременные дожди и грозы. Температура опустится до +25…+27°C.