Для шлема Apple Vision Pro изобрели виртуальный трекпад

Несмотря на то, что шлем Apple Vision Pro ещё не вышел на рынок, новый патент, полученный Apple на этой неделе, может сделать виртуальную реальность немного проще.

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Патент описывает внешнюю камеру, которая размещается на столе или любой плоской поверхности и превращает эту поверхность в виртуальный трекпад с поддержкой жестов.

Хотя такое взаимодействие с Vision Pro уже возможно с использованием жестов рук, даже сам патент Apple признаёт, что это не лучший вариант. Внешнее устройство, находящееся на поверхности, может лучше определять касания, т.к. датчики имеют прямую видимость места касания.

Основное преимущество использования Vision Pro с виртуальным трекпадом заключается в том, что не требуется дополнительное оборудование. Однако если использовать дополнительное устройство с этим новым аксессуаром, почему бы просто не использовать настоящий трекпад?

Поскольку девайс всё ещё находится на стадии патента, это не совсем ясно. Однако предполагается, что оно будет меньше по размеру, чем трекпад, что делает его более портативным.