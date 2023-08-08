Windows 11 нельзя будет установить на ПК с неподдерживаемыми процессорами

Microsoft недавно обновила список поддерживаемых процессоров Intel и AMD для Windows 11.

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В то время как компания добавила несколько новых чипов Ryzen, включая один, который ещё не был выпущен AMD, Microsoft также удалила многие процессоры Intel, которые ранее были в списке совместимых.

Однако главной новостью стало то, что Microsoft, возможно, работает над блокировкой установки Windows 11 на неподдерживаемом оборудовании.

Немецкий сайт Deskmodder сообщает, что один из пользователей его форума не смог установить Windows 11 на свою сборку на базе Intel Core 2 Duo T6500. Он участвовал в программе Insider и тестировал канал Canary, когда установка Windows 11 build 25905 была заблокирована на его ПК, хотя предыдущие сборки работали нормально.

Интересно, что замена файла Windows Image предыдущих сборок на файл build 25905 привела к блокировке установок на этих ранних версиях, подтверждая, что Microsoft действительно внесла некоторые изменения.