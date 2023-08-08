Предсказаны экстремальные климатические явления в Антарктиде

Ученые Великобритании предсказывают, что экстремальные климатические явления в Антарктиде, такие как волны тепла или масштабное таяния льда, станут более частыми и серьезными из-за потепления климата. Статья с результатами исследования опубликована в журнале Frontiers in Environmental Science.

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Климатологи рассмотрели данные об экстремальных явлениях в Антарктиде и Южном океане, включая погоду, морской лед, температуру океана, системы ледников и шельфовых ледников, а также биоразнообразие на суше и на море. Они сделали вывод, что хрупкая окружающая среда Антарктики может подвергнуться значительному стрессу и ущербу в ближайшие годы и десятилетия.

В 2022 году в Восточной Антарктиде произошла самая большая в мире зарегистрированная волна тепла, в ходе которой температура поднялась на 38,5 градуса Цельсия выше среднего значения. В настоящее время образование морского льда в зимние месяцы является самым низким за всю историю наблюдений.

Экстремальные явления также влияют на биоразнообразие. Высокие температуры были связаны с годами с более низкой численностью криля, что приводило к голоданию потомства хищников, зависящих от криля, о чем свидетельствует множество мертвых детенышей морских котиков на пляжах.