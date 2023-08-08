Опубликовано фото из «спартанского дома» Илона Маска

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск хранит в своем крошечном доме стоимостью $50 тыс. (4,8 млн руб. по текущему курсу) катану и скульптуру в форме ракеты. Снимок опубликовал американский журналист и биограф Маска Уолтер Айзексон в своем Twitter.

© Walter Isaacson/Twitter

«В 2020 году Маск решил продать свои пять великолепных домов и сделать своим основным местом жительства этот спартанский дом с двумя спальнями в городе Бока-Чика, штат Техас», — отметил журналист.

По его словам, во время посещения жилья Маск сидел за деревянным столом на снимке и общался по телефону. На фотографии показаны кухня Маска и часть его гостиной.

На момент съемки Маск хранил катану на журнальном столике, а также скульптуру в форме ракеты. На стуле на кухне висела куртка Tesla Plaid Mode, в которой бизнесмен в прошлом выходил на публичные мероприятия.

У миллиардера также имеется постер научно-фантастического журнала под названием «Удивительные истории». Изображение висит над столом на кухне.

В прошлом Маск говорил, что решил продать все свое имущество, чтобы получить дополнительное финансирование на свои проекты, в том числе на космический полет SpaceX для создания колонии на Марсе.