В России создали приложение для определения спелости арбузов

Ведущий научный сотрудник НИЦ телекоммуникаций Московского физико-технического университета (МФТИ) Дмитрий Филонов заявил, что он и его коллеги создали приложение, позволяющее определять степень зрелости арбуза и других овощей и фруктов по уровню пропущенного через них Wi-Fi-сигнала. Об этом сообщают «Известия».

«При созревании увеличивается содержание сахара во фруктах. Это изменяет диэлектрические свойства их внутренней среды. Они влияют на уровень Wi-Fi-сигнала, пропущенного через продукт», — объяснил Филонов.

По его словам, сейчас приложение работает на Android, но потом будет выпущено и для других операционных системы. Возможно создание таких же устройств стационарного вида для супермаркетов. Название приложения Филонов не раскрыл.