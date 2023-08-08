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Для iPhone выпустили прозрачный и компактный зарядник

Компания Baseus представила своё новое зарядное устройство, созданное специально для iPhone.

Для iPhone выпустили прозрачный и компактный зарядник
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Мощность новинки — 20 Вт. Одной из особенностей зарядки является её полностью прозрачный корпус, который придаёт ей стильный и современный вид.

К тому же, зарядное устройство оснащено складной «вилкой», что делает его удобным для переноски.

Технология внутри зарядного устройства также впечатляет. Оно включает в себя чип GaN пятого поколения, который увеличивает эффективность преобразования энергии на 6%.

Gizmochina

Это гарантирует быструю и эффективную зарядку ваших устройств. С этим зарядным устройством вы можете зарядить свой iPhone до 50% всего за 26 минут.

Безопасность является ключевым приоритетом, и Baseus предприняла все необходимые меры для защиты ваших девайсов. Зарядное устройство включает в себя девять слоёв защиты и поддерживает широкий диапазон напряжений от 100 до 240 В, соответствуя последним стандартам безопасности.

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