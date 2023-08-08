Эксперты рассказали, как защититься от мошенничества со звуковыми дипфейками

Эксперты назвали способы, благодаря которым можно защититься от мошенничества с использованием звуковых дипфейков. Об этом сообщает газета «Известия».

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Исследование сотрудников Университетского колледжа Лондона показало, что человек не способен отличить до 25-27% записей голоса, созданных при помощи нейросетей. Опрошенные изданием специалисты отмечают, что технологии сегодня развиваются быстрыми темпами, а создание убедительных дипфейков возможно и без продвинутых навыков.

Однако заметить обман все же можно. Руководитель группы защиты инфраструктурных IT-решений компании «Газинформсервис» Сергей Полунин отметил, что распознать дипфейк возможно, если беседа длится достаточно долго. Человеку стоит прислушаться к тому, как собеседник произносит привычные фразы. У людей есть довольно много особенностей речи, которые нейросеть воспроизвести пока просто не способна.

«Вы своего близкого человека слушаете часто и точно поймете, если что-то не так, даже если не сможете это сформулировать словами», — подчеркнул он.