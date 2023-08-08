Стали известны варианты памяти и цветов флагманских Google Pixel 8 и 8 Pro

Google готовится к выпуску своих новых флагманских смартфонов — Pixel 8 и Pixel 8 Pro.

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И теперь у нас есть представления о возможных вариантах памяти и цветовых решениях этих устройств. Так, Pixel 8 Pro будет доступен в трёх конфигурациях: 128, 256 и 512 ГБ.

Это аналогично тому, в каких вариантах предлагался Pixel 7 Pro. Однако стандартная версия Pixel 8 будет доступна только в вариантах 128 ГБ и 256 ГБ.

Теперь о цветах. Согласно утечкам, Pixel 8 будет доступен в трёх цветах: «Licorice» (вероятно, чёрный), «Peony» и «Haze».

Для Pixel 8 Pro предполагаются цвета «Licorice», «Porcelain» (белый) и «Sky» (светло-голубой). Каким образом будут выглядеть цвета «Peony» и «Haze» пока неизвестно, но учитывая традиции Google, можно ожидать нечто интересное.