Названы причины ускорения глобального потепления

Это, конечно, сильно влияет на взаимодействие океана и атмосферы: тропических ураганов станет больше, влияет на рост уровня Мирового океана — помимо того, что льды тают, от нагрева вода расширяется и занимает всё больший объем, влияет на биосферу, кислотность воды тоже из-за этого повышается. Также теплая вода меньше способна к поглощению углекислого газа, а это, в свою очередь, будет ускорять глобальное потепление, — пояснил океанолог.