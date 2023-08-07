Спутник, запущенный в интересах Минобороны РФ, выведен на орбиту

Спутник, запущенный в интересах Минобороны РФ с космодрома Плесецк, выведен на орбиту, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

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С космическим аппаратом поддерживается устойчивая телеметрическая связь. Космический аппарат выведен на целевую орбиту разгонным блоком «Фрегат» и принят на управление наземными средствами космических войск ВКС.

Ранее ракету-носитель среднего класса «Союз-2.1б» с военным спутником запустили с космодрома Плесецк в Архангельской области.

Пуск ракеты-носителя с космическим аппаратом был произведен в понедельник, 7 августа, в 16.20 боевыми расчетами космических войск Воздушно-космическими силами (ВКС) РФ.

Отмечается, что «Союз-2.1б» запустили в интересах российского Минобороны.

До этого сообщалось, что ракета «Союз-2.1а» вывела на орбиту аппарат «Космос-2567», который будет использоваться для военных нужд.

Также стало известно, что боевой расчет ВКС России выполнил испытательный пуск новой ракеты системы противоракетной обороны (ПРО) на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.