Рыба-труба шпионит за своими жертвами с помощью других рыб

Новое исследование показало, что морские хищники пятнистые флейторылы (или просто рыба-труба) могут использовать других животных, чтобы маскироваться и приблизиться к добыче незамеченными. Подобное поведение может быть связано с ухудшением качества коралловых рифов. Работа опубликована в журнале Current Biology.

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В западной части Атлантического океана обитают пятнистые флейторылы. Эти рыбы, похожие на живые палочки, могут достигать метра в длину. Из-за причудливой внешности этого обитателя океана называют рыбой-трубой. Этот хищник — мастер маскировки. Известно, что рыба-труба может использовать разные объекты, чтобы спрятаться за ними (в том числе и искусственные: например, канаты) и потом всосать зазевавшуюся жертву своим вытянутым ртом. Новое исследование открывает еще одну тактику этого коварного хищника.

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Ранее специалисты опросили дайверов, ныряющих вблизи острова Кюрасао, и выяснили, что рыба-труба часто плавает рядом с рыбой-попугаем и другими рифовыми рыбами. Однако биологи не понимали, для чего она это делает. Тогда работающие около коралловых рифов ученые решили провести эксперимент. Они напечатали на 3D-принтере модели пятнистых флейторылов, прицепили на леску, включили камеру и начали следить, как на это отреагируют потенциальные жертвы рыбы-трубы — Stegastes partitus. Ради этого исследования ученым пришлось провести несколько часов под водой, почти не двигаясь.

Когда ученые заставляли хищника подплывать к жертве в одиночестве, Stegastes partitus немного приближалась для того, чтобы понять, кто это. Но увидев рыбу-трубу, жертва быстро уплывала в укрытие. Тогда специалисты заставили проплыть модель растительноядной рыбы-попугая. Тогда Stegastes partitus реагировали гораздо меньше, ведь этот вид им не враг.

Тогда ученые прикрепили модель рыбы-трубы к рыбе-попугаю. Ничего не изменилось по сравнению с прошлым опытом: Stegastes partitus не обнаружили угрозу. Судя по всему, животное использует других рыб, чтобы прятаться за ними и подбираться к своей добыче.