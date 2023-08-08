В Windows 11 пропадут некоторые функции из Windows 10

С выходом новой версии операционной системы Windows 11 компания Microsoft планирует избавиться от некоторых устаревших функций, которые были доступны в Windows 10.

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Согласно информации от источника, в новой версии ОС будет убран старый стиль «Панели задач» и системного трея.

Несмотря на то что Microsoft внедрила закруглённые углы почти во всей системе, компания не удалила такие устаревшие функции, как старая «Панель задач».

В последнем обновлении Windows 11 Build 25921, доступном для тестеров, были предприняты попытки удалить некоторые устаревшие компоненты из ОС. Однако стоит понимать, что процесс избавления только начался, и большинство пользователей пока не заметят изменений.