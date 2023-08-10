В Польше на кладбище XVII века найдено захоронение «вампира»

Польские археологи обнаружили могилу ребенка, похороненного с «антивампирским» треугольным замком. Находку датировали XVII столетием.

© МТРК «МИР»

Раскопки провели неподалеку от деревни Пние в Поморском воеводстве (Польша). Рядом располагалась могила женщины, которую погребли с серпом на шее. Очевидно, ее также считали вампиром, и такое приспособление, по поверьям, помешало бы ей восстать из мертвых и причинить вред живым.

Ученые рассказали, что вера в вампиров (злых духом, пьющих кровь людей) фигурировала в народных сказках и мифах на протяжении столетий. В XVII-XVIII веках страх перед вампирами в Восточной Европе достиг апогея – жители подозревали своих близких и соседей в пособничестве злым силам и использовали особые ритуалы для захоронения таких людей.

Избежать подозрений не могли даже дети. На одном из «кладбищ проклятых» ученые нашли могилу ребенка в возрасте 7-8 лет. Он лежал лицом вниз, что было типично для «вампирских» захоронений. Голень была зафиксирована особым висячим замком под пяткой.

Неподалеку археологи раскопали останки еще нескольких людей. Челюсть одного из них обладала зеленоватым оттенком. По мнению исследователей, это могло быть следствием приема снадобий для лечения вампиризма, сообщает Heritage Daily.