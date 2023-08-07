Операторы РФ сообщили о мощной волне атак на спутниковое вещание

С января 2023 года российские операторы спутникового телевидения сталкиваются с помехами, которые осуществляются с территории «сопредельного государства». Из-за помех периодически возникают сбои в вещании популярных телеканалов, сообщает РБК, ссылаясь на пресс-службу «Триколора».

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В «Триколоре» заявили об успешных подавлениях помех, но с 12 июня они усилились и стали более продолжительными. Для стабильного вещания были применены новые технологические решения. Однако с 26 июля началась новая мощная волна атак на спутниковое вещание в РФ, абоненты снова столкнулись с помехами в эфире ряда телеканалов, указали в компании.

Представитель МТС также сообщил изданию о помехах для спутникового вещания. По его словам, компания «справляется с ними за счет использования комбинаций доступных технических средств для снижения влияния внешнего воздействия на прием у абонентов».