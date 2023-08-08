«Яндекс» выпустил флагманские умные телевизоры с «Алисой»

Яндекс вновь порадовал своих поклонников, представив новую линейку умных телевизоров — ТВ Станцию и ТВ Станцию Про.

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Эти устройства не просто телевизоры, они объединяют в себе функции смарт-ТВ и умной колонки с Алисой. Пользователи могут наслаждаться качественным изображением в формате Ultra-HD (4К) и миллиардом цветовых оттенков.

ТВ Станция доступна в двух размерах: 43 и 50 дюймов, а ТВ Станция Про предлагается в диагоналях 55 и 65 дюймов.

Особенностью новинок является голосовое управление без пульта. Теперь, чтобы переключить канал или уровень громкости, достаточно просто обратиться к Алисе.

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Сергей Мельник, руководитель Алисы и умных устройств компании, поделился своим видением будущего: «Полноценное голосовое управление станет стандартом для современных телевизоров. Это новый уровень комфорта, когда пульт дистанционного управления становится необязательным».

Телевизоры уже доступны для предзаказа. Так, модель ТВ Станция с диагональю 43 дюйма оценена в 44 990 рублей, а 50-дюймовая версия обойдется в 49 990 рублей.