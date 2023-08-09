Показана польза от тысячи шагов в день

Ученые Медицинского университета Лодзи в Польше показали, что количество шагов, которые необходимо проходить каждый день, чтобы снизить риск опасных для жизни заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых, на самом деле меньше, чем считалось ранее. Результаты исследования опубликованы в журнале European Journal of Preventive Cardiology.

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Специалисты проанализировали данные 17 научных работ, в которых приняли участие в общей сложности 226 889 человек. Оказалось, что риск опасных состояний здоровья вне зависимости от причины снижается с каждыми дополнительными 500-1000 шагами. Увеличение на 1000 шагов связано с 15-процентным снижением риска, а увеличение на 500 шагов — с 7-процентным снижением риска неблагоприятного исхода от сердечно-сосудистых заболеваний.

Даже 3967 шагов в день существенно снижает риск неблагоприятного исхода от любой причины, а 2337 шагов в день снижает риск фатальных сердечно-сосудистых заболеваний. При этом ученые не нашли верхнего предела, так как польза от ходьбы продолжала расти вплоть до 20 тысяч шагов в день.