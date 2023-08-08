Ракету со станцией «Луна-25» вывезли на стартовый стол на Восточном

Ракету «Союз-2.1б» с автоматической станцией «Луна-25» вывезли и установили на стартовом столе на космодроме Восточный.

Об этом сообщила госкорпорация «Роскосмос».

«Сегодня ракета космического назначения «Союз-2.1б» с автоматической станцией «Луна-25» была вывезена на стартовый комплекс площадки 1С космодрома Восточный», — говорится в сообщении.

Отмечается, что после установки ракеты в вертикальное положение на стартовом комплексе специалисты продолжили её подготовку к пуску.

Главный конструктор проекта «Луна-25» Павел Казмерчук ранее рассказал RT об использовании новых технологий и основных трудностях, с которыми столкнулись разработчики автоматической станции.

11 августа межпланетная автоматическая станция «Луна-25» впервые в истории отправится на Южный полюс Луны в поисках воды.

В рамках совместного с «Роскосмосом» спецпроекта «Луна-25: курс на Южный полюс» RT покажет прямую трансляцию запуска станции с космодрома Восточный, а также проведёт специальный прямой эфир.