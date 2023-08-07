Ростех к 2025 году будет производить 10 самолетов Ту-214 в год

"К 2025 году мы будем серийно производить десять машин Ту-214 в год. Это самолеты, которые сегодня очень нужны будут нашим авиакомпаниям, поскольку с 2025 года начнется выбытие всех иностранных компаний, потому что необходимы будут капитальные ремонты самолетов", - отметил он.