Названа дата выпуска глобальной версии складного Honor Magic V2

Как сообщает издание Пепелац Ньюс, не так давно Samsung представил новое поколение своих складных смартфонов Galaxy Z Fold5 и Galaxy Z Flip5. Honor последовали их примеру и заявили о запуске глобальной версии Honor Magix V2.

© Honor

В Китае эта «раскладушка» была представлена еще в начале текущего года. Новинка обладает настолько тонким и плоским корпусом, что многие поначалу думали, что это самый обычный телефон. Его 6,43-дюймовый LTPO-экран с частотой обновления 120 Гц показывает отличные результаты.