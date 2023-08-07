Британские ученые начали подготовку к борьбе с новой возможной пандемией

Британские ученые приступили к подготовке к борьбе с новой возможной пандемией, получившей кодовое название «Болезнь Х». Исследования проводятся в сверхбезопасном лабораторном комплексе Портон-Даун в Уилтшире, сообщает Sky News.

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Команда из более чем 200 ученых изучает потенциально опасные вирусы, способные перейти с животных на людей и быстро распространяться по миру. Среди них, мониторинг высокорисковых патогенов, таких как птичий грипп, оспа обезьян и хантавирус.

Профессор Дженни Харрис, руководитель Агентства безопасности здравоохранения Великобритании (UKHSA), сообщила, что, если появится новый вирус или патоген, они будут максимально готовы.

Кроме того, одним из первых достижений ученых стало создание первой в мире вакцины против крымско-конголезской геморрагической лихорадки, болезни, передающейся через клещей и имеющей высокую смертность.

В настоящее время начались клинические испытания этой вакцины, в которых участвуют 24 добровольца.

На текущий момент среди потенциальных угроз пандемии наиболее вероятной считается птичий грипп. Согласно сообщениям Королевского общества защиты птиц, опасный штамм вируса H5N1 распространяется по всему миру и уже привел к гибели множества морских птиц.