Apple начала поиски «ИИ-талантов» по всему миру

Технологии искусственного интеллекта активно развиваются, и многие IT-компании стремятся занять свою долю на этом рынке.

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Недавно появилась информация о том, что Apple активно ищет специалистов в области генеративного ИИ не только в США, но и в Европе и Азии.

Эта информация основана на ряде вакансий, опубликованных Apple. Одно из объявлений гласит:

«Мы ищем кандидата с доказанным опытом в прикладных исследованиях машинного обучения. Обязанности будут включать в себя обучение крупномасштабных языковых и мультимодальных моделей, развёртывание компактных нейронных архитектур на устройствах и разработку правил, которые можно адаптировать для пользователя, соблюдая конфиденциальность».