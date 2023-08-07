Российские ученые нашли применение смесей для вейпов в медицине

Ученые Саратовского государственного университета (СГУ) имени Чернышевского нашли неожиданное применение жидкости для электронных сигарет в медицине. Как сообщает РИА Новости, смесь повышает проницаемость тканей для световых волн. Такой метод может использоваться при фототерапии рака слизистых полости рта и легких.

Оптическая визуализация тканей является одним из перспективных направлений медицинской диагностики. С ее помощью можно детально изучать область распространения заболевания, в том числе и онкологических. Чтобы излучение равномерно и глубоко проходило через кожу и внутренние органы, необходимо использовать просветляющий агент. Такое вещество снижает рассеяние света тканью, а а также не поглощает его в нужной длине волн.

Исследования показали, что оптимальным агентом при диагностике различных новообразований в дыхательных путях и полости рта является жидкость для вейпов. В них содержатся растительные глицерин и пропиленгликоль — ранее они показали высокую эффективность, а их сочетание оказалось наиболее действенным.

Заведующий кафедрой оптики и биофотоники СГУ, член-корреспондент РАН Валерий Тучин отметил, что глицерин является уникальным веществом для такой диагностики. Он не поглощает свет в крайне широком спектре. Пропиленгликоль способен усиливать проницаемость мембран тканей для глицерина.