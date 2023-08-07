«Яндекс» запустил определитель звонков от мошенников в мессенджерах
«Яндекс» запустил определитель номеров при звонках в мессенджерах WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской в России) и Viber. Это поможет защитить пользователей от телефонных мошенников, рассказали РБК в компании.
Такой определитель для сотовой связи был запущен в 2018 году — сейчас «Яндекс» масштабировал его на два мессенджера (в Telegram он работать не будет). Чтобы подключить сервис, нужно установить приложение «Яндекс с Алисой». Отмечается, что определитель будет работать как на iOS, так и на Android. Как рассказал представитель компании, сервис будет предупреждать о негативных входящих абонентах (мошенниках, спаме или рекламе и т.п.), а также о звонках от служб доставки, банков, медицинских учреждений и других организаций. Эти данные «Яндекс» будет получать из открытых источников и отзывов пользователей, а также от партнеров компании.
Свой функционал по защите пользователей от мошенников также планирует расширить «Тинькофф». У банка уже есть определитель входящих номеров для клиентов в WhatsApp, который работает на устройствах с операционной системой iOS, однако, по словам представителя компании, скоро он будет доступен и на гаджетах с Android.
Как объяснили в ВТБ, «мошенники используют звонки через мессенджеры, поскольку они бесплатны, их можно автоматизировать для массированных атак, а также есть возможность скрыть номер телефона и показывать название организации или логотип». По словам представителя банка, их клиенты ежемесячно получают около полумиллиона звонков от мошенников, причем около 20% из них совершаются в мессенджерах. В начале года их доля и вовсе составляла 50%. В «Тинькофф» добавили, что в 37% случаев при звонке через WhatsApp мошенники используют иностранные номера. Однако, по его словам, обычный телефонный звонок все еще остается самым «популярным и вредоносным каналом»: в ходе таких разговоров происходит более 70% клиентских потерь.