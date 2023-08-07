«Яндекс» запустил определитель звонков от мошенников в мессенджерах

«Яндекс» запустил определитель номеров при звонках в мессенджерах WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской в России) и Viber. Это поможет защитить пользователей от телефонных мошенников, рассказали РБК в компании.

Такой определитель для сотовой связи был запущен в 2018 году — сейчас «Яндекс» масштабировал его на два мессенджера (в Telegram он работать не будет). Чтобы подключить сервис, нужно установить приложение «Яндекс с Алисой». Отмечается, что определитель будет работать как на iOS, так и на Android. Как рассказал представитель компании, сервис будет предупреждать о негативных входящих абонентах (мошенниках, спаме или рекламе и т.п.), а также о звонках от служб доставки, банков, медицинских учреждений и других организаций. Эти данные «Яндекс» будет получать из открытых источников и отзывов пользователей, а также от партнеров компании.

Свой функционал по защите пользователей от мошенников также планирует расширить «Тинькофф». У банка уже есть определитель входящих номеров для клиентов в WhatsApp, который работает на устройствах с операционной системой iOS, однако, по словам представителя компании, скоро он будет доступен и на гаджетах с Android.