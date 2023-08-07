В Сеть утекли «живые» фото iPhone 15 Pro

Apple готовится к запуску новых моделей iPhone 15 уже в следующем месяце. Накануне же в Интернете появились предполагаемые фотографии Pro-версии устройства, которые раскрывают некоторые ключевые особенности дизайна новинки.

Судя по утечкам, iPhone 15 Pro будет выполнен из титана 5 класса, который легче и прочнее, чем нержавеющая сталь, использованная в iPhone 14 Pro. Однако из-за высокой стоимости титана предполагается, что новые модели будут стоить на $200 дороже текущих флагманов.

На утекших фотографиях, опубликованных известным инсайдером Ice Universe, можно увидеть, что iPhone 15 Pro сохранит прежний дизайн камеры.

Однако главной особенностью является наличие порта USB-C вместо порта Lightning. Это изменение ожидается во всей линейке iPhone 15 и открывает новые возможности для производителей аксессуаров.