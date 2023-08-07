Google Поиск научился проверять грамматику в запросах пользователей

Google внедрила новую функцию в свой поисковик. Она позволяет проверять грамматику в запросах пользователей.

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Теперь, когда вы введёте предложение или фразу в Google Поиск с добавлением слов «grammar check», «check grammar» или «grammar checker», система автоматически проанализирует грамматическую корректность запроса.

Если в предложении нет ошибок, пользователь увидит зелёную галочку. В противном случае Google предложит исправленный вариант, подчёркивая изменённые места.

9to5Google

В основе функции лежат системы искусственного интеллекта для анализа языка. Однако компания предупреждает, что проверка грамматики не может быть на 100% точной, особенно при анализе неполных предложений. Поэтому рекомендуется избегать фраз.