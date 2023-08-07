Обнаружены формирующие звезды спирали газа

Ученые из Южной Кореи провели наблюдение за тройной системой IRAS 04239+2436, которая состоит из протозвезд. В ходе изучения были обнаружены три спиральных рукава газа, питающих систему и формирующих многозвездную систему.

Система располагается в 460 световых годах. Специалисты вели за ней наблюдение с помощью Атакамской большой миллиметровой/субмиллиметровой решетки (ALMA). Выяснилось, что выбросы молекул монооксида серы (SO) образуют три спиральных рукава вокруг трех формирующихся в системе протозвезд.

Ученые смоделировали множественное звездообразование на суперкомпьютере ATERUI. Было установлено, что три спиральных рукава представляют собой потоки, которые подают материал трем протозвездам.

Науке давно известно, что большинство звезд с большой массой формируются в многозвездных системах вместе с другими звездами. В результате понимание формирования многозвездных систем представляет интерес для общей теории звездообразования. Тем не менее из-за сложности и отсутствия данных с высоким разрешением ученые не могли выяснить, какой из сценариев формирования звезд подлинный.